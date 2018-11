Priolo, 4 anni e 6 mesi ai domiciliari: arrestata 30enne

Deve scontare ai domiciliari 4 anni e 6 mesi per furto in abitazione e sostituzione di persona, reati commessi a Latina nel novembre del 2015.

Si tratta di Algela Fiasché, 30 anni, già nota alle forze dell'ordine.

La donna è stata arrestata ieri dai Carabinieri di Priolo Gargallo, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Latina.