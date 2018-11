Rosolini, studio geomorfologico a supporto del Prg: selezionati 10 professionisti

Sono dieci i professionisti selezionati per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geomorfologico a supporto del P.R.G a Rosolini. Si tratta di uno studio propedeutico per procedere successivamente all’adozione dello schema di massima dello strumento urbanistico.

I professionisti dovranno presentare le loro offerte entro e non oltre il 27 novembre prossimo.

L’incarico ha la finalità di effettuare verifiche, analisi e indagini in siti riguardanti lo studio geomorfologico, predisporre relazioni e/o appendici regolamentari delle NN.TT.AA e svolgere attività collaborative e/o di confronto con il Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo di Catania, già incaricato delle consulenze scientifiche.