Siracusa, derby in programma domani tra l'Eurialo e l'Holimpia

La quarta giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile propone la sfida tra Holimpia ed Eurialo che scenderanno in campo domani alle 17.30 al PalaCorso. Gara sulla carta dal pronostico scontato ma le verdeblù cercheranno in tutti i modi di rendere difficile la vita alla capolista.

“Non avremo nulla da perdere – dice il vicepresidente dell’Eurialo, Salvo Corso – contro una squadra molto più forte. Le ragazze sono consapevoli delle difficoltà di questa gara ma daranno comunque il massimo per cercare di fare bella figura. E’ ovvio che il divario è netto come testimonia anche la classifica, ma l’Eurialo farà la sua parte”. Il dirigente aretuseo lancia poi un messaggio distensivo alla squadra del presidente Carpinteri. “Da buon siracusano – sottolinea – mi auguro che l’Holimpia raggiunga l’obiettivo promozione. Faccio il tifo per le biancazzurre in tutte le partite, tranne, ovviamente, quando giocano contro di noi. Spero che l’Holimpia torni subito in B2 perché ne gioverebbe in qualche modo tutta la pallavolo femminile siracusana”.

Intanto l'Eurialo Under 16 ha battuto facilmente in casa per 3-0 il Sortino con parziali di 25-6, 25-12, 25-8, ottenendo la seconda vittoria consecutiva. Secondo successo consecutivo pure per l’under 14 che ha battuto 3-0 il Sortino, con parziali di 25-23, 25-19, 25-14.