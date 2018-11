Siracusa, nascondeva in casa armi e oggetti atti ad offendere: denunciato un 51enne

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un uomo, classe 1967 di Siracusa, per il reato di detenzione abusiva di armi ed oggetti atti ad offendere.

La denuncia dell’uomo scaturisce dal racconto della moglie di questi che, stanca delle continue vessazioni, minacce e prepotenze subite dal marito, si recava presso l’Ufficio Denunce della Questura chiedendo aiuto e denunciando, dopo anni di sofferenza, le violenze psicologiche e le intimidazioni subite.

Gli uomini delle Volanti, con tempestività, ponevano in essere tutte le attività finalizzate alla protezione della donna, che per altro aveva già abbondato la casa coniugale chiedendo la separazione dal marito, ed effettuavano delle perquisizioni a casa del denunciato e nella sua autovettura che consentivano di rinvenire e sequestrare delle armi e degli oggetti atti ad offendere che lo stesso deteneva senza averne titolo (tra cui una pistola calibro 8 con canna alterata e priva di tappo rosso, una mazza da baseball, alcuni coltelli e un tirapugni in metallo).

La Questura di Siracusa, cogliendo spunto dall’episodio in questione, invita i cittadini, ed in particolar modo alle donne vittima di violenza, a denunciare senza timore episodi di stalking e di maltrattamenti familiari.