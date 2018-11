Anche a Siracusa volantinaggio e presìdi dei poliziotti del Siap contro la Legge di bilancio

Scende in strada anche a Siracusa per rendere pubblico il proprio dissenso contro la Legge di Bilancio. E' il Siap, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, che oggi vedrà i propri iscritti dare vita a presidi e volantinaggi. davanti la Questura e sotto la Prefettura. Analoghe manifestazioni si terranno in tutta Italia.

"Risorse finanziarie per il rinnovo del contratto di lavoro - lamentano - sono irrisorie, così come sono insufficienti per i decreti correttivi del riordino delle carriere: sperequazioni e mancati riconoscimenti delle anzianità pregresse nelle qualifiche di tutti i ruoli non possono essere sanati da una previsione di spesa di 70 milioni di euro a fronte degli almeno 100 milioni indispensabili".

Da qui la protesta pacifica indetta a difesa dei propri diritti.

"Chiederemo attenzione e sensibilità - conclude la nota della segreteria provinciale - perché la sicurezza è un bene comune e chi è preposto a garantirla deve essere tutelato".