Siracusa, Comitato per il nuovo ospedale: "Bene ha fatto il Consiglio"

"Il voto del consiglio comunale sul nuovo ospedale di Siracusa rappresenta un importante passo avanti per mettere in moto l'iter realizzativo dell'opera". Così si esprime il Comitato per il nuovo ospedale di Siracusa che dà merito a tutti i consiglieri che hanno fatto proprio, integrandolo con due utili emendamenti, l'ordine del giorno illustrato dal primo firmatario Salvo Castagnino.

Su alcune affermazioni emerse dal dibattito consiliare il Comitato, però, dissente: "La scelta della Pizzuta - si legge nella nota - non va messa in relazione con il cosiddetto declassamento del nostro ospedale, declassamento dipeso dalla miopia della politica siracusana, incapace di programmare nel tempo la dotazione di nuove specialità ad alta complessità per farne una struttura Hub (secondo livello). Tuttavia, l'Umberto I svolge di fatto funzioni di ospedale provinciale in quanto dispone di servizi come l'emodinamica che non esistono in altri ospedali della provincia. Sarebbe pertanto un fuorviante atteggiamento campanilistico considerare "dei siracusani", e non dell'intero territorio, l'ospedale siracusano, tanto più per quelle comunità prive di presìdi ospedalieri.

Nel pianificare il nuovo ospedale si dovrà guardare al futuro creando le condizioni per dotarlo di nuove specialità (ad esempio la neurochirurgia) propedeutiche al riconoscimento di ospedale di secondo livello".

Altro aspetto importante è, secondo il,Comitato la realizzazione di un efficace sistema viario per raggiungere rapidamente il nuovo ospedale nei tre punti di accesso previsti nell'area, di modo da decongestionare il traffico della Pizzuta dove vivono migliaia di famiglie.