Siracusa-Gela, Ficara e Lorefice: "La Regione invii la documentazione necessaria"

Incontro di approfondimento sulle infrastrutture siciliane questa mattina tra i deputati del M5S, Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali e Paolo Ficara della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, e il ministro per il sud, Barbara Lezzi.

E' emerso che sulla ripresa dei lavori del tratto autostradale Rosolini - Ispica della Siracusa-Gela è necessario che la Regione provveda ad inviare la documentazione annunciata, preliminare alla ripresa dei lavori e a qualsiasi nulla osta da parte dei ministeri coinvolti, vale a dire le comunicazioni che il Cas (Consorzio per le Autostrade Siciliane) deve mandare al Mise, tramite i commissari di Condotte, e al Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), competente per la vigilanza sulla concessione, che deve dare il via ai lavori da parte di Cosedil.

"E' bene che la Regione inizi ad assumersi le proprie responsabilità - dichiarano i due parlamentari - evitando dichiarazioni improvvide e scarica barile che non fanno certamente bene a nessuno. Non consentiamo a nessuno di addossare le proprie responsabilità al governo centrale, che tanto sta facendo per sbloccare la ripartenza dei cantieri".