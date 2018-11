Noto, sciopero dei netturbini indetto per il 19 novembre

Braccia incrociate dei netturbini di Noto per il 19 novembre.

A darne comunicazione è la Roma Costruzioni, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nel capoluogo netino.

"Il servizio - rferisce - potrà subire delle carenze, in rapporto dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, con possibili lievi riflessi anche per i giorni successivi. Saranno comunque assicurati i servizi indispensabili. Il servizio previsto per giorno 19 verrà comunque recuperato, come da calendario raccolta, nei giorni successivi".