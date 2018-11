Siracusa, Libero Consorzio: incontro con rsa su situazione finanziaria

Nessuna decurtazione sui crediti vantati dai dipendenti e interessi sui debiti dell'Ente bloccati. Lo ha chiarito il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, Carmela Floreno, assistita dal Segretario generale, Vincenzo Scarcella e dal Ragioniere capo, Antonio Cappuccio, alle Rsu di Cgil, Cisl, Uil e Csa.

Per risolvere i problemi più impellenti ha aggiunto il Commissario - occorrono circa otto milioni di euro e per il pagamento dello stipendio di novembre è ipotizzabile qualche settimana di ritardo”.

Il Segretario generale, Scarcella, ha precisato che, a seguito delle richieste sindacali, intende convocare la delegazione trattante in tempi brevi per affrontare la questione del salario accessorio.