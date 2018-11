Siracusa, Teresa Pintacorona nella segreteria regionale Fisascat

Teresa Pintacorona è la nuova componente della segreteria regionale della Fisascat Cisl Sicilia. È stata eletta questa mattina a Palermo, alla presenza del segretario nazionale Fisascat, Mirco Ceotto, e del segretario generale della USR Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo. Pintacorona prende il posto della dimissionaria Vera Carasi, segretaria confederale della UST Ragusa Siracusa.

“È una attestazione di grande attenzione verso questo territorio e verso questa categoria – ha commentato Vera Carasi – Lascio la Fisascat per un incarico prestigioso e sicuramente gravoso”.

“Complimenti a Teresa Pintacorona per il prestigioso incarico – ha aggiunto il segretario generale della UST Cisl, Paolo Sanzaro – La Fisascat Ragusa Siracusa è una federazione cresciuta tantissimo in questi anni grazie all’impegno della segreteria e dei rappresentanti presenti sul territorio. L’ingresso in segreteria regionale, dopo Vera Carasi, è la conferma dell’autorevolezza e del valore del gruppo dirigente e del nostro territorio”.