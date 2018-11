Lotta al lavoro nero a Siracusa e provincia, denunce e sanzioni

Quindici accessi ispettivi in quindici aziende tra Lentini, Siracusa, Portopalo di Capo Passero, Cassibile, Noto, Pachino e Rosolini, effettuati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro al fine di combattere il lavoro nero, il caporalato e le violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono state esaminate 52 posizioni lavorative, di cui 19 sono risultate irregolari sotto il profilo contributivo e retributivo.

I lavoratori in nero individuati sono stati otto tra aziende agricole e cantieri edili.

Due aziende agricole e un cantiere edile sono state sospese.

In sei i titolari denunciati per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ed ancora, nei confronti di tre titolari di imprese, è scattata la denuncia per avere utilizzato sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Le sanzioni amministrative irrogate ammontano a oltre 30 mila euro e le ammende contestate ammontato a quasi 23 mila euro.