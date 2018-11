Floridia, presentato il progetto “La Forza della Gentilezza”

Incontri educativi, formativi e didattici, danza, lettura, musica e tanto altro nel progetto “La Forza della Gentilezza”, presentato martedì 13 novembre, alle ore 9.00 al plesso Fava dell’Istituto Scolastico “E. De Amicis”, promosso dall’Associazione Culturale Ninphea, in supporto al progetto “Dopo la Scuola - Floridia Solidale”

Il progetto, che ha avuto inizio il 13 Novembre 2018, in occasione della “Giornata Mondiale della Gentilezza”, si concluderà ad aprile in prossimità delle Festività Pasquali (Messaggio di Pace) con una manifestazione. “In un mondo sempre più globale e chiuso in sé stesso, la semplice idea – sottolinea la Presidente Ninphea Giovanna Tidona - che un sorriso, un tono di voce pacato, una stretta di mano o un’azione inconsueta diventano una “stranezza” aumenta la necessità che la gentilezza torni a diffondersi”.