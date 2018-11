Siracusa, parco Robinson di via Algeri: il Comune alla ricerca di associazioni che ne garantiscano salvaguardia e fruizione

Il parco Robinson di via Algeri a Siracusa andrà in gestione ad associazioni di volontariato. Questa la volontà del Comune di Siracusa allo scopo di garantirne la salvaguardia e la fruizione.

In ossequio a questa volontà dell'amministrazione, il settore Verde pubblico e tutela ambientale ha pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale invita le associazioni di volontariato del territorio interessate alla salvaguardia e alla tutela dei parchi e dei giardini pubblici a partecipare alla selezione. Le istanze dovranno pervenire alla Pec del settore di competenza entro il 29 novembre.

Tra l'assessorato a verde pubblico e l'associazione che sarà ritenuta idonea sarà stipulato un protocollo d'intesa attraverso il quale l'associazione si assume l'onere di apertura e chiusura del parco, la segnalazione all'assessorato su interventi di manutenzione, la concertazione con le parti sociali come scuole, operatori sociali, centri per anziani, sull'utilizzazione, cura e fruizione del parco, l'organizzazione di attività sportive, culturali o musicali per organizzare le quali potrà chiedere al Comune la concessione di contributi economici compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

A tutti i cittadini dovrà essere garantita la libera fruizione del parco gratuitamente.

Il protocollo d'intesa avrà una durata di 3 anni.