Siracusa, l'assessore Lo Iacono replica a Scrofani: "La Giunta ha redatto il bilancio in tempo"

L'assessore al bilancio Nicola Lo Iacono replica alle accuse di Gianluca Scrofani, capogruppo di Cantiere Siracusa. Al centro della diatriba il bilancio di previsione 2018.

"La Giunta comunale ha il compito di proporre al Consiglio un bilancio di previsione che sia tecnicamente sostenibile e tale è quello approvato alcuni giorni fa. - sèiega Lo Iacono - Poi, il Consiglio è libero di approvare in tutto o in parte con emendamenti e variazioni che riterrà più opportuni. Quanto all'ipotesi che il parere reso dal collegio dei revisori, prima, e l'approvazione da parte del consiglio comunale, poi, avvengano in tempi non sufficientemente da consentire l'approvazione definitiva del bilancio e l'erogazione del mutuo entro il 31.12.18, non è circostanza che può essere addebitata all'Amministrazione, la quale ha operato con tempi e modalità che non sono da attribuire alla Giunta attuale. Va precisato, infine, che l'eventuale tardività con cui dovesse, eventualmente, essere approvato il bilancio di previsione 2018, oltre il termine del 31.12.18, pregiudicherebbe non solo l'accensione del mutuo ma anche l'avvio di tutte le gare pluriennali. È di ciò si è dibattuto ampiamente già in occasione della conferenza stampa di presentazione del bilancio".