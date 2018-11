Pachino, auto in fiamme: arrestato il presunto autore del rogo

A fuoco nella notte, in via Pretis, a Pachino, un'autovettura. Sul posto i vigli del fuoco per domare l'incendio e i Carabinieri che hanno aperto le indagini, dopo aver accertato la natura dolosa delle fiamme.

In flagranza di reato, i militari hanno arrestato Pasquale Falco, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.