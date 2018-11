Canicattini Bagni, pubblicate le graduatorie del Servizio Civile

Pubblicate dal Comune di Canicattini Bagni le graduatorie sull’impiego di 15 giovani volontari del Servizio Civile Nazionale nei tre progetti approvati al Comune: “Il cerchio magico 2018” con 4 giovani in servizio di assistenza ai minori; “Nonni in prima linea 2018” con 6 giovani per assistere gli anziani, in particolare quelli soli e non autosufficienti; e “Tutti pazzi per l’ambiente 2018” con 5 giovani a supporto dei servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata dei rifiuti.

Per il progetto “Il cerchio magico 2018” sono stati 12 i giovani che hanno presentato domanda:

1. Di Stefano Maria Carmen punti 58 – Selezionata;

2. Cugno Chiara 57 – Selezionata;

3. Mangiafico Federica 57 – Selezionata;

4. Buccheri Simona 55 – Selezionata;

5. Sbriglio Melania 53 – Idonea non selezionata;

6. Cassarino Chiara 50 – Idonea non selezionata;

7. Ficara Maria Concetta – Esclusa in quanto assente;

8. Fisicaro Federica – Esclusa in quanto assente;

9. Gazzara Lorena – Esclusa in quanto assente;

10. Giurdanella Stefania – Esclusa in quanto assente;

11. Raeli Elena – Esclusa in quanto assente;

12. Savasta Roberta maria – Esclusa in quanto assente

Per il progetto “Nonni in prima linea 2018” sono stati 14 i giovani che hanno presentato domanda:

1. Lattante Valentina punti 64 – Selezionata;

2. Gallo Denise 60 – Selezionata;

3. Corradino Danila 59 – Selezionata;

4. Di Giacomo Giada Giuseppa 55 – Selezionata;

5. Raucea Filippo 55 – Selezionato;

6. Ambrogio Roberta 52 – Selezionata;

7. Buscemi Ambra 50 – Idonea ma non selezionata;

8. Tinè Sara 48 – Idonea ma non selezionata;

9. Di Giacomo Gessica 47 – Idonea ma non selezionata;

10. Fede Paola 46 – Idonea ma non selezionata;

11. Mannuccia Miriam 46 – Idonea ma non selezionata;

12. Filippelli Miriana 45 – Idonea ma non selezionata;

13. Crescimone Federica – Esclusa in quanto assente;

14. Petrolito Emanuela – Esclusa in quanto assente.

Per il progetto “Tutti pazzi per l’ambiente 2018” sono state 21 le domande presentate:

1. Russo Teresa punti 58 – Selezionata;

2. Scatà Federica 58 – Selezionata;

3. Cona Martina 57 – Selezionata;

4. Rizza Alice 57 – Selezionata;

5. Bordonaro Santi 57 – Selezionato;

6. Alota Sebastiano 55 – Idoneo ma non selezionato;

7. Brancato Salvatore 54 - Idoneo ma non selezionato;

8. La Rocca Simone 47 - Idoneo ma non selezionato;

9. Lorefice Daniele 47 - Idoneo ma non selezionato;

10. Trigila Sebastiano 47 - Idoneo ma non selezionato;

11. Kebbeh Amina 46 - Idonea ma non selezionata;

12. Alessi Ivan 45 - Idoneo ma non selezionato;

13. Agati Asia 44 - Idonea ma non selezionata;

14. Caruso Stefano 43 - Idoneo ma non selezionato;

15. Cicciarella Paolo 43 - Idoneo ma non selezionato;

16. Sbriglio Gianluca Jurij 43 - Idoneo ma non selezionato;

17. Ficara Anna Maria – Esclusa in quanto assente;

18. Gionfriddo Andrea - Escluso in quanto assente;

19. Gulino Simone - Escluso in quanto assente;

20. Liistro Gianluca - Escluso in quanto assente;

21. Pantaleo Vincenzo - Escluso in quanto assente.