Rosolini, nuove tecnologie per la riparazione del manto stradale: oggi il test

Testata questa mattina, a Rosolini, la nuova tecnologia per le riparazioni del manto stradale.

Si tratta di un sistema a raggi infrarossi, che prevede di stendere il bitume sulla buca interessata non più “a freddo”, come nel metodo tradizionale, ma scaldando il bitume stesso con i raggi infrarossi al momento della posa. In questo modo la copertura avrà maggiore tenuta e non sarà lavata via dopo un paio di piogge insistenti.

L’intervento gratuito, ha dimostrato la rapidità di riparazione delle buche che deturpano le strade. Un intervento veloce nel rispetto della qualità, del risultato e della sicurezza per gli operatori e gli utenti.