Il Cutgana aderisce alla Giornata nazionale dell’albero, iniziative anche a Floridia

Diverse iniziative sono state organizzate dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania che festeggerà il prossimo 21 novembre la “Giornata nazionale dell'Albero”, promossa per celebrare l’importanza che hanno avuto e continuano ad avere per la vita sulla Terra. Un’iniziativa a cui il Cutgana dell’Università di Catania ha aderito organizzando diverse “lezioni” frontali in aula con i genitori e con gli studenti della sezione staccata del Liceo Linguistico “Lincoln” e dell’Istituto comprensivo statale "Giuseppe Giusti Sinopoli" di Agira e con gli studenti del 2° Istituto comprensivo “Alessandro Volta” di Floridia.

A Floridia il personale del Cutgana – Elena Amore, Domenico Catalano, Renzo Ientile, Emilia Musumeci e Mauro Contarino – sono state approfonditi i temi della biodiversità e le azioni finalizzate per la salvaguardia dell’ambiente, oltre a far conoscere le riserve naturali integrali “Grotta Monello” di Siracusa, “Complesso speleologico Villasmundo-S.Alfio” e “Grotta Palombara” di Melilli gestite dal centro di ricerca universitario.

Il prossimo 21 novembre saranno piantumate alcune essenze a Floridia all’interno del plesso scolastico.