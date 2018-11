Siracusa, dopo l'arresto del segretario generale per la Uilm decisa la reggenza

“Per la Uilm Siracusa si procederà con la reggenza come previsto dallo statuto”. Lo ha sottolineato Roberto Toigo, segretario organizzativo della Uilm nazionale presente questa mattina nella sala conferenze della Uil Siracusa con il coordinatore regionale della Uilm Silvestro Vicari e il segretario generale territoriale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò.

Un incontro resosi necessario dopo la sospensione dall'incarico del segretario della Uilm Siracusa, Marco Faranda, in attesa che le vicende giudiziarie facciano il suo corso (“per le quali - è stato detto stamani - confidiamo pienamente nel ruolo della magistratura”).

“La Uilm rimane un gruppo forte e coeso – ha detto Toigo – e sempre più punto di riferimento per i lavoratori metalmeccanici. Non entriamo nel merito della vicenda giudiziaria perché non sta a noi farlo, quello che possiamo dire è che procederemo con la reggenza che assumerò personalmente e che sarò a disposizione di tutti”.

“La nostra organizzazione sarà al fianco della Uilm – ha aggiunto Stefano Munafò – perché dobbiamo continuare ad essere punto di riferimento per tutti i lavoratori metalmeccanici e le vertenze aperte da portare avanti”.