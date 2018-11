Nuovo ospedale Siracusa in Consiglio comunale, si alzano i toni: sfiorata la rissa. VIDEO

Inizia con una rissa sfiorata la trattazione del nuovo ospedale di Siracusa, punto all'ordine del giorno questa mattina in Consiglio comunale. In Aula è presente, tra il pubblico, il sindaco di Palazzolo Acreide, con tanto di fascia. Il primo cittadino interviene durante la discussione, la presidente del Consiglio comunale cerca di tenere i toni bassi, ma presto i toni si alzano.

Il consigliere Salvo Castagnino si scalda, e viene sfiorata la rissa. Gli altri consigliere sono costretti proprio a tenerlo fisicamente.

"L'ospedale di Siracusa è per i siracusani" - urla Castagnino.

"Consigliere lei non sa che valore ha questa fascia" - dice il primo cittadino di Palazzolo indicando il tricolore al collo.

La seduta viene sospesa. Ripresa dopo 10 minuti. AGGIORNAMENTI IN DIRETTA