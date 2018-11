Pachino, “Costa Barocca”: al via le adesioni per l’uso del marchio

Pubblicato l’avviso per l’utilizzo del nuovo marchio “Costa Barocca”, istituito dal Distretto turistico degli Iblei. L’avviso è destinato a tutte le organizzazioni, di natura pubblica e privata, che svolgono attività e servizi nell’ambito della filiera turistica e che hanno sede nel territorio dei comuni del Distretto. «Un brand nuovo – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno, che svolge anche il ruolo di presidente del comitato strategico del Distretto degli Iblei -, contribuirà a migliorare la promozione turistica e commerciale dell’intero sudest in cui il nostro territorio ha già un ruolo di primo piano». Proprio in funzione dell’avvio del marchio, il consiglio di amministrazione ha già approvato la Carta di valorizzazione turistica.

L’adesione al marchio è sottoposta al possesso di precisi requisiti, meglio specificati nell’avviso, è gratuita e non ha scadenza. L’istanza potrà essere presentata in qualsiasi momento, o cartacea nella sede del Distretto (Libero consorzio di Ragusa via Del Fante 11 Ragusa), oppure in documenti digitali alla mail distrettodegliiblei@gmail.com .