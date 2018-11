Pachino, bomba carta nella notte in un negozio: indagini in corso

E' esplosa intorno alle ore 2 della scorsa notte una bomba carta in un negozio che vende ricambi a Pachino. Si tratta di un ordigno rudimentale, verosimilmente una bomba carta. Poche e frammentate ancora le notizie da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno aperto le indagini.

Danni alla saracinesca e alla porta d'ingresso dell'esercizio commerciale in via Marsala. Un forte boato ha svegliato i cittadini