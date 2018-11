Siracusa, auto in fiamme nella notte in via Mosco

E' partita a fuoco, alle ore 2.05 della notte appena passata, un'autovettura Fiat Grande Punto parcheggiata in via Mosco. In fase di accertamento le case che avrebbero provocato il roco.

Le fiamme hanno danneggiato un'altra autovettura parcheggiata vicino. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Indaga la Polizia di Stato di Siracusa.