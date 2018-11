Brexit: bozza d'accordo, May convoca il governo per oggi

La premier britannica Theresa May ha convocato in mattinata una riunione straordinaria del governo per esaminare una bozza d'accordo dei negoziati di divorzio dall'Ue sulla Brexit. Lo rende noto la Bbc, confermando la notizia della tv pubblica irlandese Rte sul testo concordato a livello tecnico delle ultime ore anche sull'ultimo nodo ancora aperto della trattativa, quella del mantenimento del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord. Poco dopo anche Downing Street ha confermato l'esistenza della bozza, precisando che il testo sarà vagliato domani, mercoledì 14 novembre, per essere approvata in una riunione del governo britannico convocata per le 14 ora di Londra.

La sterlina accelera sulla scia dell'annuncio di una bozza d'accordo sulla Brexit definita a livello tecnico da negoziatori di Ue e Gran Bretagna. Alle 17 locali, le 18 italiane, ha toccato quota 1,1541 nei confronti dell'euro, contro il livello 1,1428 pre-annuncio e quota 1,3029 sul dollaro Usa contro 1,2864.

C'è una bozza di intesa, ma è stata concordata solo al livello tecnico. Lo riferiscono fonti diplomatiche europee. Intanto domani è prevista una riunione dei 27 ambasciatori, che all'ordine del giorno, ufficialmente prevede proposte per la preparazione al divorzio dal Regno Unito. Dalla Commissione europea invece richiamano quanto detto oggi dal vicepresidente Frans Timmermans sul negoziato, secondo il quale "non ci siamo ancora", e rimandano a domani, quando si riunirà il gabinetto May.

L'ordine del giorno della riunione dei 27 ambasciatori europei (Coreper) sulla Brexit, di domani, è stata aggiornata. Sul tavolo dell'incontro, che inizierà alle tre del pomeriggio - in contemporanea a quello del gabinetto May - la bozza di accordo tecnico e uno schema della dichiarazione politica. Si apprende da fonti diplomatiche. Inizialmente l'ordine del giorno del Coreper prevedeva proposte per la preparazione al divorzio dal Regno Unito.