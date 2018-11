Siracusa Risorse, nuovo tavolo sindacale il 22 novembre: oltre al cambio contratto c'è in ballo il futuro dei lavoratori

E' tutta in divenire la vicenda del cambio contratto per 26 degli 84 lavoratori di Siracusa Risorse, la partecipata del Libero Consorzio comunale di Siracusa. La società ha intenzione di trasformare in agricolo il contratto per 26 lavoratori, ma la Filcams Cgil si è opposta.

Ieri i lavoratori temendo che la società stesse per firmare l'accordo sindacale con la Uil, hanno occupato la sede societaria. Dopo un incontro tra il segretario della Filcams, Alessandro Vasques e l'amministratore unico, Circo, è stato stabilito l'aggiornamento della discussione al 22 novembre. Dopo di ciò i lavoratori hanno accettato di sciogliere l'assemblea e mettere fine all'occupazione.

"Il nostro rifiuto al cambio di contratto - dichiara Vasques - non è pretestuoso, ma di merito, perché rimarrebbe da risolvere il problema dei dipendenti amministrativi e informatici. Noi dobbiamo capire cosa vuole fare la società e qual è l'intento del Libero Consorzio. Sul tavolo - conclude - c'è da risolvere il problema del contratto per il 2019 e bisogna capire quali servizi la società intende espletare".