Siracusa, disposti i domiciliari per i due sindacalisti, Getulio e Faranda, accusati di estorsione

Il gip Migneco ha disposto i domiciliari per i due sindacalisti, Roberto Getulio, segretario generale della Fim Cisl di Ragusa e Siracusa e Marco Faranda, Segretario Generale della Uilm Uil di Siracusa, arrestati venerdì sera dalla Squadra Mobile con l'accusa di estorsione.

La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto alla presenza del Pm, Bono.

A fare scattare le indagini la denuncia dei titolari della Synergo Consorzio Nazionale, che rilevato all'asta giudiziaria la Set Impianti s.r.l., in liquidazione per fallimento. Secondo l'accusa i due sindacalisti avrebbero chiesto trentamila euro per non ostacolare la ripartenza dell'attività aziendale.