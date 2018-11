Palazzolo, picchia la moglie davanti al figlio minore: arrestato

Ha picchiato la moglie più di una volta, fino alla scorsa notte, quando la violenza si è consumata davanti al figlio minore. E' stato proprio questo a convincere la donna a chiamare l'aiuto dei Carabinieri.

Un ultimo episodio di violenze verbali e fisiche che si è verificato la scorsa notte a Palazzolo Acreide. Sul posto, i militari hanno bloccato l’uomo mentre tentava di tornare in camera da letto, dopo aver strattonato la moglie ed il figlio, inscenando una calma apparente a cui i militari non hanno creduto.

L'uomo, P.C.P., rumeno, 38 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia al momento dei fatti in libertà vigilata, è stato arrestato dai Carabinieri e condotto al Cavadonna.

La donna è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del locale Pte per tumefazione delle labbra, ricevendo alcuni giorni di prognosi.