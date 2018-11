Pachino sede della First Lego League

Pachino è stata scelta come sede nazionale delle fasi finali della First Lego League, il torneo di robotica riservato agli studenti. Tutto questo grazie all’istituto superiore “Michelangelo Bartolo”, divenuto nel corso degli ultimi anni polo nazionale d’eccellenza proprio per la robotica e le scienze.

Il torneo si svilupperà in due fasi, una riservata alla categoria “Junior” che avrà come tema “Mission Moon”, per la terza volta a Pachino, e che si svolgerà il 4 maggio al palmento Di Rudinì, mentre per la prima volta in assoluto la città sarà sede della semifinale italiana interregionale, unica per tutto il sud Italia e le isole, che avrà come tema “Into Orbit”. Un campionato studentesco con 350 mila ragazzi in tutto il mondo, oltre 90 nazioni e 3 mila partecipanti in Italia, dai 9 ai 16 anni.