Siracusa, presunto parcheggio in via Maddalena: sospesi i lavori

Sospesi i lavori in corso inerenti la recinzione della spiaggia di via La Maddalena. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Carlo Gradenigo a mezzo Facebook.

"La spiaggia - aveva detto il Comitato Ortigia sostenibile - è stata completamente spianata, al termine del lavoro lungo tutta la spiaggia è stata installata una barriera continua, al limite con la strada comunale e oggi la spiaggia non è più fruibile, pur essendo, “si presume”, demaniale". Da quelle parole la polemica e le tante segnalazioni.

La recinzione è stata autorizzata dal Comune e a parere del Comitato su quel pezzo di spiaggia si starebbe lavorando alla realizzazione di un parcheggio ad uso dei locali della zona.