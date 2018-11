Siracusa: nuovo ospedale: l'assessore Bandiera "Finanziamento legato alla città e non all'area"

Alla vigilia della seduta del consiglio comunale che discuterà anche dell'area nella quale realizzare il nuovo ospedale di Siracusa, l'assessore regionale Edy Bandiera chiarisce in una nota alcuni punti.

"Il finanziamento del nuovo ospedale non è legato all’area ma alla città - afferma l'assessore - pertanto non si rischia di perderlo, anche qualora il Consiglio Comunale dovesse scegliere un’area diversa da quella individuata nel 2017. Siracusa è l’unico capoluogo di provincia siciliano sprovvisto di una struttura ospedaliera moderna, antisismica e adeguata, la cui realizzazione - sottolinea - è una priorità del Governo della Regione. C'’è un finanziamento di 140 milioni di euro e qualora servissero altre somme, possono essere reperiti attraverso i fondi dell’ex art 20 legge 67 del 1988, che è facoltà della Regione rimodulare, per oltre 800 milioni di euro disponibili, per opere pubbliche importanti e necessarie. Le scelte fatte adesso- conclude - accompagneranno il territorio per i prossimi decenni e quindi occorre scegliere presto e scegliere bene”.