Siracusa, Ugl su nuovo ospedale: "Accelerare per non rischiare di perdere i fondi"

Approda domani in consiglio comunale, come punto all'ordine del giorno, la costruzione del nuovo Ospedale. Sulla vicenda interviene Ugl Siracusa che scrive una lettera al sindaco Italia, ai sindaci della provincia, al presidente del consiglio comunale e all'Asp, per richiamare l'impegno di tutti.

"Si ponga la parola “ Fine “ ai continui confronti, dibattiti, opinioni, convinzioni, spesso personali, ci sia consentito, che non servono a quelle che sono le iniziative concrete, da mettere in atto e stabilire nell’interesse di tutti, una volta per sempre, l’area dove costruire il nuovo ospedale. Non si può infatti, in alcun modo, rischiare di perdere il finanziamento." - si legge in una nota a firma di Ugl