I lavoratori di Siracusa Risorse occupano la sede, contrari al cambio del contratto

I lavoratori di Siracusa Risorse hanno occupato la sede centrale dell'azienda, in corso Gelone. Il segretario generale provinciale della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez, si sta occupando della vicenda.

Alla base della protesta la richiesta dell'azienda di voler cambiare il contratto di lavoro in agricolo, i lavoratori si sono opposti. Oggi era previsto un incontro tra azienda e sindacati. Ma l’incontro era saltato tranne che per la Uil, ragione per cui i lavoratori hanno occupato la sede per evitare la sigla dell'accordo.