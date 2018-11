Siracusa e provincia, sisma 90: arrivano i fondi

La Regione siciliana ha stanziato fondi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

I Comuni del Siracusano che avranno liquidate le somme sono:

1) Augusta per 442.314,33 euro;

2) Carlentini per 109.630,23 euro;

3) Lentini per 19.769,96 euro;

4) Siracusa per 69.258,41 euro