Anteprima del film “Accolla (e il cavallino rosso a Siracusa)”

La storia e la vita dell'artista Salvatore Accolla protagoniste del film “Accolla (e il cavallino rosso a Siracusa)”.

Accolla vive in Ortigia. In dieci anni trascorsi in manicomio, tra fughe e ricoveri, ha imparato a dipingere. Oggi i suoi quadri sono apprezzatissimi. Le mostre si moltiplicano, l’ultima a palazzo Scarpa a Verona. Critici di primo piano e media nazionali si interessano di lui. La sua è una storia straordinaria, comica e drammatica insieme.

Il regista Paolo Boriani l’ha raccontata, attraverso la voce del protagonista, nel film-documentario prodotto da Pb e da K-Rock Film Studio. Il film, scritto e diretto da Boriani con le musiche di Giuliano Dottori, sarà presentato in anteprima nazionale ai Frigoriferi Milanesi venerdì 30 novembre, alle 21. Seguirà un dibattito condotto dalla scrittrice Marina Mander e da Fabio Santopietro, con interventi di Paolo Boriani, Salvatore Accolla e del linker art Benedetto Speranza, titolare di Artigia atelier d’arte in Ortigia, che ne ha scoperto e promosso il talento. L’ingresso è libero.