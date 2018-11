Siracusa, a fuoco una Smart in via Grottasanta: danni ad altri mezzi

A fuoco, nella notte, un'autovettura Smart in via Grottasanta. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme hanno anche danneggiato tre veicoli parcheggiati vicino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio. Indagini in corso della Polizia di Stato di Siracusa.