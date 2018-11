Siracusa, due anni fa la morte di Enzo Maiorca: il suo ricordo resta indelebile

Due anni fa, il 13 novembre 2016, Enzo Maiorca, uno dei figlio più illustri di Siracusa ha lasciato la vita terrena. Aveva 85 anni e negli occhi il suo mare, il mare della sua Siracusa.

A due anni dalla sua scomparsa il suo ricordo è sempre vivo in tutti i siracusani che lo ricordano, oltre che per le sue memorabili imprese sportive, per le sue battaglie per l'ambiente e a difesa del suo mare.

Il sindaco Francesco Italia lo ricorda con un post su Facebook: "Un uomo e il mare di Siracusa. Un’esperienza di vita irripetibile, una lezione di rispetto e simbiosi tra umanità e natura. Caro Enzo, a due anni dalla tua scomparsa, continui a insegnarci la libertà di amare senza possedere".