Oggi la lettera in risposta all'Ue sulla manovra

Attesa per oggi la lettera sulla manovra in risposta all'Ue. Alle 20 è anche stato convocato un Consiglio dei ministri che potrebbe essere anticipato da un vertice con Conte, i vicepremier e il titolare del Tesoro.

Intanto i pilastri "fondamentali" della manovra non cambiano, sono tornati ad affermare ieri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma in Parlamento intanto sono sfilate le principali istituzioni in audizione e senza eccezione hanno puntato il dito sulle stime di crescita ritenute eccessivamente "ottimistiche". Anche perché secondo l'Ufficio parlamentare del bilancio, ed anche Confindustria, una delle misure chiave come la riforma della legge Fornero sulle pensioni darà risultati lontani dalle aspettative. Critiche a cui si aggiunge la voce dei vescovi, che invitano a stare all'erta per salvaguardare il risparmio delle famiglie e la vita delle imprese. Con le nuove regole previdenziali, è l'allarme dei tecnici del Parlamento, l'assegno che si intascherà sarà più leggero: la sforbiciata oscillerebbe dal 5 al 30 per cento.