Siracusa, Fratelli d'Italia: aria irrespirabile in città

Aria nuovamente irrespirabile sabato scorso a Siracusa. A tornare sul problema sono Giuseppe Napoli commissario provinciale di Fratelli d'Italia e Paolo Cavallaro, coordinatore cittadino. Secondo quanto riferiscono molti cittadini avrebbero chiamato la Polizia Municipale, che sarebbe rimasta priva del canister, non restituito dall'Arpa dopo un campionamento, mentre l'unità mobile Airsense, nella disponibilità dell'ex provincia, sarebbe stata spostata dal cortile dell'Ipsia in viale Scala Greca a Priolo.

Da qui la richiesta inoltrata al Prefetto e al Sindaco di Siracusa di intervenire a tutela dei cittadini siracusani e disporre un'indagine interna per capire cosa esattamente sia successo e chi avrebbe dovuto eventualmente chiedere all'Arpa la restituzione del canister.