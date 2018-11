Siracusa, tentato furto di un parcometro nella notte

Con una fiamma ossidrica, nella notte, ignoti hanno tentato di rubare uno dei parcometri di via Ettore Romagnoli, vicino il parco della Neapolis.

I ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo per motivo non ancora noti. Ad accorgersi del tentato furto personale del Comune.

La fiamma ossidrica ha danneggiato i cavi e la scheda interni. L'impianto sarà riparato e a breve tornerà in funzione.

Nei mesi scorsi i ladri si erano impossessati di un altro parcometro di via Ettore Romagnoli, sostituito poche settima addietro.