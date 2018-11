Siracusa, calci e pugni alla moglie: arrestato un uomo

Si reca a casa della moglie, in stato di ebbrezza alcolica, aggredendola con calci e pugni. Poi ha aggredito il suocero, intervenuto per difendere la figlia. A chiamare i Carabinieri le stesse vittime, i quali hanno sedato la lite. L'aggressore, Martino Amata, operaio pluripregiudicato di 40 anni, ha reagito anche contro i militari.

Amata è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo è stato condotto presso il carcere Cavadonna