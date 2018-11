Siracusa, jersey: Gradenigo suggerisce la loro trasformazione in oggetti di arredo urbano

Trasformare un’esigenza di sicurezza in un’occasione formativa e soprattutto creativa riguardo le barriere anti terrorismo collocate in Ortigia. Questa l'idea che il consigliere comunale Alberto Gradenigo sottopone al sindaco e all'amministrazione comunale attraverso un Atto di indirizzo.

Il consigliere chiede che siano attuate "tutte le azioni possibili mirate a rendere le attuali barriere antiterrorismo degli oggetti di arredo urbano capaci di dialogare con lo spazio cittadino in cui si trovano in armonia con la bellezza del centro storico".

Tra le numerose idee suggerite, c'è la verniciatura delle barriere con tinte coerenti con il Piano Colore della Città per ridurne l’effetto visivo, la realizzazione di “fodere” in materiale impermeabile, la sostituzione delle barriere con altrettante fioriere alberate corredate di panchine o con blocchi in marmo o in pietra locale, come ad esempio quella di Modica, affidando la realizzazione e posa in opera ad una o più ditte che lavorano la pietra.