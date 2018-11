Lentini, aggressione a steward: Sicula Leonzio "L'autore non potrà acquistare più biglietti"

Esprime solidarietà la Sicula Leonzio nei confronti delle Forze dell’Ordine e degli addetti allo stadio, a seguito dell'aggressione di sabato 10 novembre, prima del match fra Sicula Leonzio e Rende, dove due steward incaricati di controllare i tagliandi di ingresso allo stadio, sono stati vittima della furia di un uomo.

“Durante la nostra gestione – dice il presidente del club bianconero Giuseppe Leonardi – non si sono mai verificati atti di violenza. La nostra è una società virtuosa e Lentini è una piazza in cui si è fatto calcio estromettendo chi non aveva nulla a che vedere con lo sport e il vivere sereno dello spettacolo calcistico. Abbiamo sempre collaborato in modo fattivo con le Forze dell’Ordine e vogliamo dare un ulteriore segnale: secondo il codice di autoregolamentazione interna, non permetteremo alla persona che si è resa artefice dell’aggressione di acquistare biglietti delle partite della Sicula Leonzio per l’intera stagione. Combattiamo da sempre la violenza, fisica o verbale che sia. Proprio in occasione della partita col Rende abbiamo voluto l’iniziativa “Un sabato sera in famiglia allo stadio” per dare ulteriore idea del modo che abbiamo di intendere il nostro magnifico sport, un modus operandi che non vogliamo sia vanificato. Dunque interveniamo con fermezza”.