Pachino, centro diurno anziani: eletto il nuovo comitato di gestione

Sono stati eletti i 7 nuovi componenti del comitato di gestione che guiderà per il prossimo triennio il Centro diurno anziani comunale. Giovedì sera, in presenza dell’assessore al Welfare, Santina Baglivo, si sono svolte le elezioni nel seggio elettorale del centro di via Fronte, composto dal presidente, Palmina Aprile, e gli scrutatori, Maria Franca Mauceri e Maria Rosaria Fronte. I 7 componenti eletti sono Sebastiano Lorefice, 34 voti, Rosaria Fermo Nacchetti, 27 voti, Concettina Sgandurra, 12 voti, Francesco Di Fede, 11 voti, Giuseppina Distefano, 10 voti, Vinenzo Mandalà e Antonio Cianchino, 8 voti. Su 213 aventi diritto, hanno votato 137 iscritti al CdA. I nuovi componenti sceglieranno nell’ambito nel nuovo comitato di gestione il presidente e tutte le altre cariche che andranno a sostituire gli uscenti Vincenzo Ferrara, Giuseppe Nacchetti, Corradina Sultana, Margherita Diluciano, Corrado Acquaviva, Corrado Rabito e Salvatore Runza.