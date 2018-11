Siracusa, Ugl: "Incrementare l'edilizia scolastica per sicurezza studenti e come volano dell'economia"

Edifici scolastici, pubblici o privati che siano, fondamentali per i cittadini del domani. Motivo per il quale bisogna garantire maggiore sicurezza nelle strutture, cosa non garantita.

E’ quanto sostiene Antonio Galioto, segretario generale il quale "chiede che si affronti un serissimo problema, quello della sicurezza delle scuole , non con annunci mediatici, propagandistici o dal tenore elettorale che non risolvono il problema e contribuiscono a creare apprensione nelle cittadinanze, ma con la necessaria concretezza in considerazione che oltre alla sicurezza dei lavoratori dobbiamo preoccuparci tutti della sicurezza dei nostri figli. Parliamo dei nidi, dell’infanzia, della primaria e della media, di Istituti di 2° cioè, dei piccoli da 0 a 18 anni. Alle Istituzioni, accogliendo tanti appelli lanciati e varie richiesta dai Sindaci a qualsiasi livello Nazionale e Regionale . Sarebbe anche volano per il settore edilizio in crisi un modo da creare anche occupazione. Conoscere il reale stato delle scuole, controlli periodici ordinari e straordinari dopo eventi meteorologici importanti affinché a scuola gli alunni, il corpo docente e non, e i genitori vivano in serenità e tranquillità.”