Siracusa, Le “sacre pietre” e le ciminiere: la presentazione del libro a Confindustria

Nella XVII settimana della Cultura d’impresa, promossa da Confindustria per rafforzare l’identità e la coscienza culturale italiana, ma anche per evidenziare il contributo delle imprese e promuovere la cultura industriale, sottolineandone il ruolo portante nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo, a Siracusa, nella sala Ugo Gianformaggio, in collaborazione con la Società Siracusana di Storia Patria e nell’ambito delle attività promosse dal Patto di Responsabilità sociale, verrà presentato giovedì 15 novembre alle 17,30 il libro della docente e ricercatrice storica Melania Nucifora Le “sacre pietre” e le ciminiere – Sviluppo industriale e patrimonio culturale a Siracusa (1945-1976).

L’apertura dei lavori e l’introduzione affidata a Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa e a seguire gli interventi di Roberto De Benedictis, Annunziata Berrino (docente di storia contemporanea all’università di Napoli), Melania Nucifora (dottore di ricerca presso il CHR-EHSS di Parigi) e le conclusioni di Sebastiano Amato (presidente Società siracusana di Storia Patria).