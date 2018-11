Lentini, detenzione arma clandestina: arrestato un 40enne

Aveva in casa due pistole a salve e un'arma clandestina. Per questo è stato arrestato a Lentini Cirino Cormaci, 40 anni.

L'arma clandestina è stata trovata dagli agenti del Commissariato, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nell'ambito dei controlli dell'operazione Trinacria.

In totale sono stati controllati con sistemi elettronici 453 veicoli.