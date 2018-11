Siracusa, recupero tributi evasi inconsistente: per Burgio (M5S) necessario "blocco a premi di produzione"

La bassissima incidenza del recupero dell'evasione tributaria a Siracusa al centro di una nota del consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio.

"Dal 2016 - afferma - come peraltro accertato dalla Corte dei Conti, il recupero dell'evasione tributaria, con particolare riferimento alla Tari, fa registrare una incidenza bassissima rispetto alle somme accertate, pari al 17%. A fronte di un certo numero di avvisi inviati - continua - tra quelli tornati indietro per vizio di notifica, quelli errati e quelli contestati, la cifra incassata è davvero bassa".

Da qui l'invito espresso dal consigliere "di non trovare a fine anno la sorpresa del riconoscimento di premi di produzione, meglio noti come compensi incentivati per obiettivi in realtà mai raggiunti".

E, infine, per evitare disagi ai contribuenti, il consigliere preannuncia la richiesta dell'apertura pomeridiana degli sportelli dell'Ufficio tributi nelle giornate di martedì e giovedì.