Governo, per Berlusconi "C'è clima illiberale"

Botta e risposta tra Berlusconi e Salvini il giorno dopo l'assoluzione della sindaca Viginia Raggi e le polemiche M5s contro la stampa. "C'e' un'aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così", ha detto Silvio Berlusconi ai giornalisti arrivando al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma, parlando del M5S al governo. "La Lega si accorgerà che non può tradire i suoi elettori e il governo cadrà. A quel punto ci sono due possibilità - ha aggiunto -: o un mandato di governo al centrodestra che cerchi i voti in parlamento per una maggioranza, oppure nuove elezioni".

"Io vado in fondo e sto qua per 5 anni, con il 30% o con il 50%", ha detto più tardi Salvini riferendosi ai sondaggi sulla Lega.