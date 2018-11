Siracusa, al via la "Settimana mondiale della prematurità"

Anche in provincia di Siracusa si celebra da domani la "Settimana mondiale della prematurità".

Tante le iniziative messe in campo dall’associazione Pi. Gi. Tin (Genitori Piccoli Giganti in Tin): domani lunedì 12 novembre alle 16,30 al I circolo didattico “Edmondo De Amicis” di Avola conferenza dedicata al tema “Prematurità e disturbi dell’apprendimento”. Mercoledì 14 novembre una delegazione dell’associazione sarà presente all’udienza generale con Papa Francesco a Roma. Giovedì 15 novembre, nella sala d’attesa dell’Utin all’ospedale Umberto I di Siracusa sarà allestita una mostra fotografica dal titolo “La vita in una bolla”. Un’altra conferenza, “La prematurità a scuola”, è prevista venerdì 16 novembre alle 16,30 all’istituto comprensivo “Giaracà” di Siracusa. Sabato 17 novembre, “Il suono di una carezza”, musicoterapia per i piccini e per i genitori in Utin a Siracusa. Inoltre, il colore viola, simbolo della prematurità, illuminerà piazze e monumenti di Siracusa e della provincia e di molte città italiane gemellate con l’associazione.