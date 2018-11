Lentini, aggredisce due steward allo stadio: arrestato

Dovrà rispondere di violenza a pubblico ufficiale Angelo Di Freddo, 43 anni di Lentini, arrestato dalla Polizia.

Ieri durante l’incontro di calcio tra Sicula Leonzio e Rende, valevole per il campionato di calcio Lega Pro girone C, l'uomo avrebbe aggredito due steward incaricati di controllare i tagliandi di ingresso allo stadio, nell’area di prefiltraggio della tribuna C.